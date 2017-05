Gigantyczny pożar koło Rzymu

W związku z gigantycznym pożarem, jaki wybuchł dzisiaj w składowisku odpadów plastikowych na obrzeżach stolicy, zarządzono ewakuacje ludności zamieszkującej zagrożony teren. Dodatkowo mieszkańcy 21 miejscowości pod Rzymem otrzymali zalecenie, aby zamknąć okna w domach.

Zdjęcie Ogromny pożar niedaleko Rzymu. /MASSIMO PERCOSSI (PAP/EPA) /PAP/EPA

Pożar wybuchł niedaleko miasta Pomezia należącego do metropolii rzymskiej. Unosi się tam ogromna chmura czarnego dymu, którą widać z dużej odległości, także w części Wiecznego Miasta.



Burmistrz Rzymu, Virginia Raggi zaleciła, by zamknąć okna w domach w 21 gminach na południe od stolicy. Na liście tej są oprócz miasta Pomezia także między innymi nadmorskie miasteczka Nettuno, Anzio oraz miejscowości Ariccia, Castel Gandolfo, Ciampino, Frascati. Ponadto zaapelowano do mieszkańców, by ograniczyli wychodzenie z domów i dokładnie myli owoce i warzywa.



Raggi zapewniła, że toksyczna chmura dymu nie stanowi zagrożenia dla Rzymu. Służba zdrowia stołecznego regionu Lacjum poinformowała, że nikt nie ucierpiał. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie pożaru. Nie wyklucza się, że jego przyczyną było podpalenie.