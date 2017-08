"Global Times": Jeśli Stany Zjednoczone zaatakują pierwsze, to Chiny odpowiedzą

Chińska państwowa gazeta poinformowała w piątej, że jeśli Korea Północna rozpocznie atak, który zagraża Stanom Zjednoczonym, to Chiny powinny zostać neutralne. Jeśli jedna USA zdecydują się obalić rząd Korei Północnej, to Chiny będą się angażować w konflikt.

Zdjęcie Trump przestrzegł Koreę Północną przed "ogniem i gniewem" jakiego świat nie widział. /NICHOLAS KAMM /AFP

W odpowiedzi na próby rakietowe Korei Północnej, prezydent USA Donald Trump, w swoim czwartkowym przemówieniu ostrzegł przed "ogniem i gniewem", jakie mogą spotkać Pjongjang.



Chiny, jako najważniejszy sojusznik Korei Północnej i partner handlowy, wezwały do zachowania spokoju w obliczu kryzysu. Wyraziło to frustrację, której skutkiem były ponowne testy nuklearne i próby pocisków rakietowych ze strony Korei Północnej.



Dziennik "Global Times", wydawany przez rządową partię komunistyczną napisał, że Pekin nie jest w stanie przekonać ani Waszyngtonu ani Pjongjangu, by się wycofali.



"To musi być jasne dla stron, że jeśli te działania będą zagrażać interesom Chin, to zareagują one zdecydowaną ręką" - napisała gazeta, która nie reprezentuje polityki rządu.



"Chiny powinny również jasno stwierdzić, że jeśli Korea Północna zaatakuje, a USA odpowie, to Chiny zostaną neutralne" - dodała gazeta.



Chiny obawiają się, że konflikt na Półwyspie Koreańskim może spowodować falę destabilizacji uchodźców na północny-wschód i może dojść do zjednoczenia regionu sojuszem ze Stanami Zjednoczonymi.



Korea Północna jest znaczącym dla Chin krajem, który dzieli je z USA.



"Global Times" donosi, że Chiny będą opierać się każdej ze stron, która będzie chciała zmienić status quo obszarów, którymi interesują się Chiny.



Gazeta podsumowała, że Półwysep Koreański jest miejscem strategicznym, gdzie zbiegają się interesy wszystkich stron, ale żadna z nich nie powinna być absolutnym dominatorem regionu.