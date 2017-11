Grecja: Marsze wymknęły się spod kontroli

W Atenach setki protestujących zaatakowały grecką policję koktajlami Mołotowa i kamieniami. Do podobnych wydarzeń doszło w Salonikach. Policja próbuje opanować sytuację.

Tysiące Greków maszerowały w 44. rocznicę studenckiego powstania przeciwko juncie wojskowej, które w 1973 roku zakończyło się rozlewem krwi.

W Atenach na ulice wyszło 10 tys. ludzi. Rząd przeznaczył wyjątkowe środki bezpieczeństwa, bo aż 5 tys. policjantów miało zapanować nad sytuacją. Marsz wymknął się jednak spod kontroli.



W okolicach Politechniki Ateńskiej pewna grupa oderwała się od maszerujących. Zaatakowała policję - użyła koktajli Mołotowa i kamieni. Protestujący podpalali też przydrożne pojemniki na śmieci.



Funkcjonariusze nie potrafią zapanować nad sytuacją. Musieli użyć gazu łzawiącego. Na razie nie wiadomo, czy ktoś został ranny.

Do podobnych incydentów doszło w Salonikach - drugim co do wielkości mieście w Grecji. Protestujący spalili między innymi flagę amerykańską przed konsulatem USA.