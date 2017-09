Grecja: Mykeński grobowiec z XIV wieku p.n.e odnaleziony

W Prosilio niedaleko Orchomenos archeolodzy odkryli monumentalny grobowiec. Według greckiego Ministerstwa Kultury znalezisko jest szczególnie wartościowe i stanowi jedną z najlepszych dokumentacji ceremonii pogrzebowych z okresu pałacowego w kontynentalnej Grecji.

Zdjęcie zdjęcie ilustracyjne /THANASSIS STAVRAKIS /East News

Na to niezwykłe wykopalisko archeolodzy natrafili w Prosilio niedaleko Orchomenos. To dziewiąty co do wielkości grobowiec z około czterech tysięcy jakie odkopano w ciągu ostatnich 150 lat.



Mowa o monumentalnej konstrukcji, która powstała z wielką starannością, co świadczy o ważności pochowanej w niej osoby. Składa się z komory o powierzchni 42 metrów kwadratowych, do której wiedzie kamienny 20-metrowy korytarz.



Jej ściany są gliniane, a oryginalny dach sięgał 3,5 metra wysokości. Zaczął się jednak zapadać już w starożytności nadając wnętrzu grobowca kształt jaskini. Spowodowało to przesunięcie ciała zmarłego i umieszczonych obok niego przedmiotów, ale jednocześnie stworzyło warstwę ochronną przed zniszczeniami.



W komorze odnaleziono szczątki mężczyzny w wieku 40-50 lat, którego otaczały starannie wyselekcjonowane przedmioty m.in. ponad dziesięć antycznych naczyń, części łuku, strzały, ozdoby konne, biżuteria z różnych surowców i kamienna pieczęć.