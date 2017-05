Grecja: Odkrycie sprzed kilku lat to kopalnia unikatowej wiedzy

Starożytny cmentarz w Palio Faliro w Atenach odsłania swoje tajemnice. Po pierwszych wynikach prac badawczych, specjaliści informują o kopalni wiedzy na temat ludzi żyjących w starożytności.

Zdjęcie Panorama Aten, zdj. lustracyjne /©123RF/PICSEL

Cmentarz odkryto kilka lat temu, ale wyniki pracy naukowców stopniowo ukazują, jak cenne to znalezisko. Pochówki na cmentarzu w Palio Faliro odbywały się przez prawie trzy stulecia: od końca VIII wieku do początku V w. p. n. e.



Znajduje się tam ponad 1500 grobów, w tym około 400 niemowląt i dzieci chowanych w ceramicznych naczyniach. Większość z nich jest prosta, są to doły wykopane w ziemi. Niewiele jest też wśród nich urn. Oprócz ludzkich szkieletów znaleziono pochowane szczątki zwierząt, między innymi koni.



Najciekawszym odkryciem są miejsca pochówku tych, których śmierć była tragiczna. Jest tam 80 szkieletów w łańcuchach, których odnalezienie zostało w ubiegłym roku zaliczone przez amerykański magazyn "Archeology" do 10-ciu najważniejszych wydarzeń archeologicznych.



Badania potrwają co najmniej pięć lat. Prowadzi je laboratorium archeologiczne Malcolma H. Wienera Amerykańskiej Szkoły Studiów Klasycznych w Atenach. Naukowcy, którzy analizują ponad 1000 szkieletów chcą zebrać informacje na temat nawyków żywieniowych, wieku, płci, relacji i chorób ludzi żyjących w starożytności.