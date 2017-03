Gruzini od dziś jeżdżą do Unii Europejskiej bez wiz

Obywatele Gruzji mogą od dziś jeździć do krajów Unii Europejskiej bez wiz. Gruzińskie MSZ przedstawiło jednocześnie sześciopunktowy plan uzyskania pełnego członkostwa we Wspólnocie. Ma on na celu pełną integrację systemu prawno-administracyjnego Gruzji z systemem unijnym oraz przejście z fazy rozmów do fazy współpracy ze wszystkimi strukturami Unii Europejskiej.

Zniesienie unijnych wiz Gruzini uznali za ważne wydarzenie, które rozpoczyna nowy etap w historii reformowania ich kraju. Prze trzy dni w największych miastach Gruzji odbywały się liczne imprezy, w trakcie których nie tylko świętowano zbliżenie z Unią Europejską, ale również przypominano o nowych obowiązkach względem unijnej społeczności.

Wśród Gruzinów nie brakuje optymistów, ale i osób sceptycznie nastawionych do bezwizowego ruchu z Unią Europejską. Ci pierwsi mówią o przyspieszeniu rozwoju gospodarczego, a ci drudzy obawiają się kryzysu demograficznego.



Gruzini ponadto chcą wykorzystać zniesienie wiz do Unii Europejskiej w procesie reintegracji ze zbuntowanymi regionami: Osetią Południową i Abchazją. Władze w Tbilisi postanowiły, że rygory ruchu bezwizowego obejmą również mieszkańców tych separatystycznych republik, pod warunkiem legitymowania się obywatelstwem Gruzji.