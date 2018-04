Gwardia Narodowa wysłana na granicę z Meksykiem

Gubernator Kalifornii Jerry Brown poinformował w środę, że ostateczne porozumiał się z rządem federalnym i wyśle 400 żołnierzy Gwardii Narodowej na granicę z Meksykiem, tak jak tego domagał się prezydent Trump.

Brown podkreślił jednak, że żołnierze nie wezmą udziału w "wymuszaniu przestrzegania przepisów imigracyjnych" ani w budowie jakichkolwiek umocnień na granicy, jak np. murów, czy płotów.

Zajmą się natomiast zwalczaniem przestępczych gangów, przemytników ludzi oraz broni i narkotyków.

Wcześniej Brown, który jest Demokratą, zawiadomił władze że nie przyłączy się do forsowanego przez prezydenta Donalda Trumpa planu wysłania do rejonu granicy z Meksykiem w czterech południowo zachodnich stanach USA ok. 4 tys. żołnierzy Gwardii Narodowej. Mieliby oni wesprzeć Straż Graniczną w zwalczaniu nielegalnej imigracji.

Brown jest zdecydowanym przeciwnikiem polityki Trumpa zaostrzania przestrzegania przepisów imigracyjnych i budowy muru na granicy z Meksykiem. W ub. roku podpisał stanową ustawę przewidującą utworzenie tzw. sanktuariów dla imigrantów. Zabrania ona współpracy władz stanowych i lokalnych z federalnymi organami imigracyjnymi w niektórych sytuacjach.

Gubernator ostatecznie zgodził się wysłać Gwardię Narodową po uzyskaniu zapewnienia finansowania operacji przez władze federalne.

Obecnie w stanach Teksas, Nowy Meksyk i Arizona rozmieszczonych jest ok. 900 żołnierzy Gwardii Narodowej. Nie biorą oni jednak obecnie bezpośredniego udziału w patrolowaniu granicy.