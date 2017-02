Hesja: Wielka obława na szajkę islamistyczną

Podczas obławy na osoby podejrzane o związki z islamskim terroryzmem heska policja przeszukała w środę dziesiątki obiektów i aresztowała jedną osobę. Głównym podejrzanym jest Tunezyjczyk, któremu zarzuca się rekrutację ochotników dla IS.

Zdjęcie Niemiecka policja podczas obławy /AFP

Heska policja poszukiwała w czasie obławy ogółem 16 osób w wieku od 16 do 46 lat - poinformował prokurator generalny we Frankfurcie nad Menem. Obławę zorganizowano we wczesnych godzinach rannych. Przeszukano 54 obiekty.

Reklama

Wobec 36-letniego Tunezyjczyka wydano nakaz aresztowania. Miał on werbować ochotników i przemytników dla tzw. Państwa Islamskiego (IS). Miał też zamiar stworzyć komórkę terrorystyczną w celu dokonywania zamachów. Według źródeł policyjnych w Hesji, podejrzany nie planował jednak zamachów na konkretne cele.

Zaangażowano ponad 1100 policjantów

Szef heskiego MSW Peter Beuth (CDU) podkreślił, że działania służb bezpieczeństwa mają być "dobitnym sygnałem dla radykalnych islamistów w Hesji, że mamy ich na oku". W obławie w Hesji uczestniczyło ponad 1100 funkcjonariuszy - poinformował resort spraw wewnętrznych. Prokurator generalny we Frankfurcie nad Menem i heski Urząd Kryminalny poinformują jeszcze dzisiaj o szczegółach śledztwa na konferencji prasowej.

Natomiast we wtorek wieczorem aresztowano w Berlinie trzech mężczyzn w wieku 21, 31 i 45 lat podejrzanych o zamiar wyjazdu i dołączenia do oddziałów IS w Syrii lub Iraku. Istnieje ponadto podejrzenie, że utrzymywali oni kontakt z tzw. Państwem Islamskim. Nie ma jednak dowodu, że stanowili bezpośrednie zagrożenie dla Niemiec. Aresztowanym zarzuca się ponadto, że mieli odbyć szkolenie za granicą przygotowujące ich do dokonywania zamachów terrorystycznych.

Bezpośrednich kontaktów z Anisem Amri, który dokonał ciężarówką zamachu na jarmark bożonarodzeniowy w Berlinie, nie stwierdzono. Poza mieszkaniami w Berlinie przeprowadzono też rewizję w meczecie w dzielnicy Moabit, gdzie poszukiwano także Amriego.

DW/ Barbara Cöllen

Redakcja Polska Deutsche Welle