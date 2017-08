​Hillary Clinton chce zostać kaznodziejką

Była kandydatka na prezydenta Hillary Clinton rozważa nietypową ścieżkę kariery - wynika z doniesień Fox News.

Zdjęcie Hillary Clinton /AFP

O tym że Hillary Clinton "jest zainteresowana szerzeniem wiary", poinformował jej wieloletni pastor z Kościoła Zjednoczonych Metodystów, Bill Shillady.

Reklama

Za aprobatą byłej kandydatki na prezydenta Shillady wydał ostatnio książkę z codziennymi rozważaniami, które Clinton dostawała od niego w mailach.

Shillady powiedział, że Clinton "byłaby wspaniałą kaznodziejką", ze względu na swoją znajomość Biblii i "troskę o ludzi".

Sama Hillary Clinton nie odniosła się do tych spekulacji. Wiadomo, że ukończyła już swoją książkę "What Happened", która ukaże się we wrześniu.