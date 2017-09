Hiszpania: 11-letnia dziewczynka zaatakowana przez rekina

11-letnią Brytyjkę zaatakował rekin. "Daily Mail" podaje, że sytuacja miała miejsce w popularnym wśród brytyjskich turystów hiszpańskim kurorcie Grao de Moncofa. Dziewczynka mocno krwawiła na skutek odniesionych ran, ale udało się ją uratować.

Według "Daily Mail", ratownicy nie potwierdzili ostatecznie, że 11-latkę był to atak rekina, ale dodali, że nigdy wcześniej nie widzieli tak poważnych ran.



Burmistrz Wenceslao Alos stwierdził, że dziewczynka mogła być zaatakowana przez mniejszy typ rekina, który występuje w tym rejonie i mierzy ok. 70 cm.



Brytyjka została przewieziona do szpitala z głębokimi ranami stopy.



Plażowiczom przekazano, by nie zbliżali się do miejsca zdarzenia, ale nie został też wydany nakaz ewakuacji ze względu na to, że żaden z turystów nie zauważył tam rekina.



Służby przekazały, że jeśli doniesienia o rekinie się potwierdzą, to będzie to pierwszy taki atak od dziesięciu lat.



