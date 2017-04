Hiszpania: 21-letni Polak zginął na słynnym szlaku

Ciało młodego Polaka znaleziono na szlaku Camino Ingles w miejscowości Carral, w prowincji A Coruña w Hiszpanii. 21-latek spadł z mostu. Prawdopodobnie pielgrzymował do Santiago de Compostela - informuje portal "El Correo Gallego" za hiszpańską agencją EFE.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /JORGE GUERRERO /AFP

Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie w poniedziałek, 10 kwietnia, około godz. 13.00.

Mężczyzna spadł z mostu, z wysokości co najmniej pięciu metrów w pobliżu rzeki Barcia. Most jest częścią drogi krajowej nr 550 w Hiszpanii. Trasa prowadzi do słynnej katedry w Santiago de Compostela.



21-latka nie udało się uratować. Na pomoc Polakowi miał zostać wezwany helikopter, ale służby ratownicze, które przybyły na miejsce zdarzenia, potwierdziły zgon.



Nie są znane okoliczności zdarzenia.