Hiszpania: Mężczyzna krzyczał "Allahu Akbar". Padły strzały

Hiszpańska policja postrzeliła w sobotę Francuza na stacji poboru opłat w pobliżu granicy z Francją. Według relacji funkcjonariuszy, mężczyzna miał wykrzykiwać "Allahu Akbar".

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /JORGE GUERRERO /AFP

Mężczyzna podróżował razem z pasażerką samochodem zarejestrowanym we Francji. Gdy w sobotę we wczesnych godzinach porannych przejeżdżał przez przygraniczne miasto La Jonquera na północy Hiszpanii, patrol Guardia Civil zwrócił uwagę na jego "dziwną" postawę. Według funkcjonariuszy, wydawało się, że "mężczyzna manipulował czymś wewnątrz pojazdu".



"Policja poprosiła go, aby wysiadł. W końcu wyszedł z samochodu, trzymając coś w rękach i ruszył w stronę oficerów" - poinformował w rozmowie z AFP rzecznik katalońskiej policji.

Policjanci twierdzą, że mężczyzna wykrzykiwał "Allahu Akbar" ("Bóg jest wielki"). Funkcjonariusze mieli wielokrotnie prosić go, aby przestał. W końcu oddali strzał ostrzegawczy. Gdy i to nie zatrzymało mężczyzny, policjanci postrzelili go w biodro - pisze AFP.

Według informacji przekazanych przez Guardia Civil, życie mężczyzny nie jest zagrożone. Przebywa w szpitalu w Gironie.

W policyjnym oświadczeniu napisano, że funkcjonariusze błędnie podejrzewali, iż mężczyzna ma przy sobie broń - pisze AFP.



Trwa dochodzenie w sprawie postrzelenia.