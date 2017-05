​Hiszpania: Policja zatrzymała potencjalnych zamachowców samobójców

Jak poinformowało ministerstwo spraw wewnętrznych Hiszpanii, policja zatrzymała we wtorek w Madrycie dwóch domniemanych dżihadystów powiązanych z tzw. Państwem Islamskim. Aresztowani to obywatele Maroka. Mają po 43 i 22 lata. Według hiszpańskich organów ścigania obaj mężczyźni to potencjalni zamachowcy samobójcy.

Zdjęcie Hiszpańska policja zatrzymała dwóch potencjalnych zamachowców samobójców. /VICTOR LERENA /PAP/EPA

Według śledczych obaj zatrzymani to terroryści gotowi do przeprowadzenia samobójczego ataku z jak największą liczbą ofiar. Od pewnego czasu werbowali oni na terenie Hiszpanii członków Państwa Islamskiego poprzez masowe rozpowszechnianie w internecie materiałów propagandowych.

“Obaj mężczyźni wchodzili w skład komórki terrorystycznej wyspecjalizowanej w promowaniu dżihadyzmu środkami elektronicznymi. Sami przeszli zaawansowany i niebezpieczny proces radykalizacji, stając się potencjalnymi terrorystami samobójcami" - poinformował resort spraw wewnętrznych.

Ujawniono, że starszy z zatrzymanych był “intensywnym użytkownikiem" ponad stu stron internetowych administrowanych przez Państwo Islamskie.

Obaj zatrzymani w Madrycie byli od dłuższego czasu obserwowani przez hiszpańskie służby.

“Ich działanie było zbliżone do zachowania terrorystów, którzy przeprowadzili ataki w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Belgii oraz we Francji" - poinformował resort spraw wewnętrznych.

Od czerwca 2015 r., kiedy w Hiszpanii wprowadzono czwarty, najwyższy stopień zagrożenia zamachami terrorystycznymi, na terenie tego kraju zatrzymano 164 dżihadystów. Łącznie od stycznia 2015 r. policja aresztowała w kraju 212 członków i sympatyków terrorystycznych organizacji islamskich.



