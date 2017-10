​Hiszpania: Rząd gotowy do współpracy z partiami ws. referendum w Katalonii

Rząd Hiszpanii wyraża gotowość do współpracy z innymi partiami politycznymi, by znaleźć odpowiedź na "proniepodległościowe wyzwanie" po referendum w Katalonii - głosi opublikowane w poniedziałek oświadczenie.

Zdjęcie Napięta sytuacja w Katalonii /JUAN CARLOS CARDENAS /PAP/EPA

Mariano Rajoy - premier i szef rządzącej w Hiszpanii Partii Ludowej (PP) - w rozmowach z liderami socjalistycznej PSOE i liberalnych Ciudadanos zadeklarował gotowość rozważenia propozycji zaprezentowanych przez inne ugrupowania w reakcji na sprawę katalońską - poinformowano.

W komunikacie przekazano również, że Rajoy, który w poniedziałek rozmawiał z przywódcami państw europejskich, podziękował im za okazane poparcie dla hiszpańskiego ładu konstytucyjnego.

W niedzielę w Katalonii odbyło się referendum w sprawie niepodległości od Hiszpanii. Według regionalnego rządu katalońskiego w plebiscycie zagłosowało ok. 2,3 mln osób, czyli ok. 42 proc. uprawnionych, z których 90 proc. opowiedziało się za niepodległością tego najbogatszego hiszpańskiego regionu. 8 proc. było przeciwnych, a pozostałe głosy uznano za nieważne.

Hiszpańskie władze centralne uznają referendum za nielegalne. W niedzielę kilkaset osób zostało rannych w wyniku starć z policją, która usiłowała uniemożliwić głosowanie w referendum, blokując dostęp do lokali wyborczych, konfiskując urny i karty wyborcze. Doszło też do konfrontacji między funkcjonariuszami katalońskiej policji a skierowaną do tego regionu przez Madryt Gwardią Cywilną.

Referendum za nielegalne uznała również Komisja Europejska, jednocześnie wzywając strony konfliktu do dialogu. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk zaapelował w rozmowie telefonicznej z Rajoyem o uniknięcie eskalacji i rezygnację ze stosowania siły w Katalonii.