Hiszpania: Terrorystka ETA na wolności by opiekować się córką

Madrycki Sąd Najwyższy wypuścił na wolność Sarę Majarenas, terrorystkę ETA odsiadującą karę 13 lat więzienia. Zrobił to po to, by mogła opiekować się 3-letnią córką. "Dziecko potrzebuje świeżego powietrza, słońca i zabawy w parku"- napisał sędzia w uzasadnieniu decyzji.

Sąd uznał, że najważniejsze jest dobro dziecka. Dziewczynka od urodzenia mieszkała z matką w więzieniu i tylko od czasu do czasu spędzała weekendy z ojcem. Jednak podczas ostatniego pobytu mężczyzna ugodził dziecko nożem, co wpłynęło na decyzję sędziego.



Sara Majarenas i jej córka mieszkają od dzisiaj w Fundacji Ojca Garralda - Otwarte Horyzonty. Założona przez jezuitę placówka od 40 lat opiekuje się osobami z marginesu społecznego, również byłymi więźniami.



Terrorystka ETA jest pod nadzorem personelu. Wolno jej odprowadzać córkę do przedszkola, do lekarza i popołudniami wychodzić z nią do parku.



Podczas pobytu kobieta będzie uczestniczyła w zajęciach i warsztatach edukacyjnych fundacji.