​Hiszpania zażądała od Korei Płn. redukcji liczby dyplomatów w Madrycie

Hiszpańskie MSZ poinformowało w czwartek, że wezwało ambasadora Korei Północnej w Hiszpanii, by zdecydowanie potępić przeprowadzone przez Pjongjang testy broni nuklearnej i rakiet balistycznych oraz by zażądać redukcji dyplomatów z Korei Płn. w Madrycie.

Zdjęcie Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un /East News

W komunikacie MSZ, cytowanym przez hiszpańskie media, podano, że ambasadora Kima Hiok Czhola poinformowano w czwartek o decyzji, by personel dyplomatyczny Korei Północnej w Madrycie zredukować z trzech do dwóch osób. Krok ten ma być odpowiedzią na program nuklearny i balistyczny reżimu Kim Dzong Una.

Ministerstwo oświadczyło również, że w obecności dyplomaty ponownie potępiono północnokoreańskie testy broni nuklearnej i rakiet balistycznych, zwłaszcza najnowszą, wtorkową próbę.

W komunikacie ponowiono żądanie "pełnej, nieodwracalnej i weryfikowalnej denuklearyzacji" arsenału Korei Północnej. Balistyczny i nuklearny program KRLD "stanowi poważne zagrożenie dla pokoju w regionie i bezpieczeństwa na świecie" - alarmowało hiszpańskie MSZ.

We wtorek Korea Północna wystrzeliła rakietę balistyczną, która przeleciała nad japońską wyspą Hokkaido i spadła do Oceanu Spokojnego. Według USA mógł to być pocisk KN-17, znany także pod nazwą Hwasong-12 (Mars-12), o maksymalnym zasięgu szacowanym na 3,7 tys. do 6 tys. km.

Pjongjang po raz kolejny złamał w ten sposób nałożony na niego przez Radę Bezpieczeństwa ONZ zakaz prac nad bronią jądrową i pociskami balistycznymi. Na nadzwyczajnym posiedzeniu we wtorek Rada stanowczo potępiła ten test i zażądała wstrzymania tego rodzaju prób oraz rozwijanych przez Pjongjang programów zbrojeń rakietowych i nuklearnych. RB nie wspomniała o nowych sankcjach, lecz jedynie wezwała wszystkie państwa do przestrzegania uchwalonych już sankcji ONZ.