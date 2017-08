Hiszpański dziennik: CIA ostrzegała władze Katalonii przed zamachem

Władze Katalonii już w czerwcu zostały ostrzeżone przez amerykańską CIA, że Barcelona, a szczególnie popularna wśród turystów promenada La Rambla, są na liście celów dżihadystycznych bojowników - podał w piątek miejscowy dziennik "El Periodico de Catalunya".

Zdjęcie Służby na miejscu ataku w Barcelonie /ANDREU DALMAU /PAP/EPA

Katalońska stolica jest oczywistym celem po zamachach w innych wielkich miastach europejskich takich jak Paryż, Londyn czy Berlin - informowała wówczas Centralna Agencja Wywiadowcza.

Reklama

Pod koniec czerwca na koncie na Twitterze powiązanym z Państwem Islamskim (IS) zapowiedziano, że wkrótce w Hiszpanii dojdzie do zamachu - twierdzi "El Periodico".

W czwartek po południu kierowca furgonetki wjechał na promenadę Las Ramblas i taranował wszystkich ludzi na swojej drodze. Zginęło co najmniej 13 osób, a ponad 100 zostało rannych. Sprawca ataku, do którego przyznało się IS, wciąż pozostaje na wolności.

W piątek nad ranem w nadmorskim kurorcie Cambrils grupa napastników wjechała samochodem w grupę ludzi, raniąc siedem osób. Policja zabiła pięciu sprawców tego ataku.

Według policji oba te zamachy wydają się powiązane ze sobą oraz z wcześniejszym wybuchem w domu mieszkalnym w miejscowości Alcanar, w którym zginęła jedna osoba.

Policja przeszukuje teren po zamachu w Barcelonie 1 9 Barcelona Autor zdjęcia: Źródło: AFP 9