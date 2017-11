Hiszpański sąd wydał Europejski Nakaz Aresztowania Carlesa Puigdemonta. Już wczoraj informował o tym Paul Bekaert - jego belgijski adwokat, ale do tej pory brakowało potwierdzenia z Madrytu. Dziś okazało się to prawdą, a do tego ENA wydano także za czterema członkami rządu Puigdemonta, którzy razem z nim znajdują się w Belgii.

Jak poinformowano w komunikacie, to następstwo niepojawienia się Puigdemonta na przesłuchaniu w sprawie deklaracji niepodległości regionu.



Hiszpańscy prokuratorzy chcą go oskarżyć o bunt, podburzanie obywateli oraz sprzeniewierzenie publicznych pieniędzy. Ośmiu ministrów rządu Katalonii osadzono w więzieniu, najprawdopodobniej czekają ich procesy.



Od kilku dni Puigdemont i czworo byłych ministrów przebywają w stolicy Belgii Brukseli.

27 października po południu hiszpański Senat zaaprobował przejęcie przez rząd Mariano Rajoya władzy w Katalonii, by zahamować proces odrywania się tego regionu od reszty kraju. Nastąpiło to krótko po przyjęciu przez kataloński parlament w tajnym głosowaniu rezolucji o ustanowieniu niezależnej od Hiszpanii Republiki Katalonii.

Na mocy uruchomionego przez hiszpański Senat artykułu 155 hiszpańskiej konstytucji, ograniczającego autonomię Katalonii, premier Rajoy wyznaczył wicepremier Hiszpanii Sorayę Saenz de Santamarię do objęcia tymczasowej funkcji koordynatora ds. Katalonii.

28 października rano Madryt opublikował w internecie decyzję dotyczącą odwołania premiera Puigdemonta, członków jego gabinetu oraz ponad 130 wysokich rangą katalońskich urzędników. Równocześnie nastąpiła publikacja daty przedterminowych wyborów parlamentarnych w Katalonii, które odbędą się 21 grudnia br.