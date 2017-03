Hiszpański sędzia przekonuje, że smartfony to współczesne narkotyki

Smartfony to nowe narkotyki, które ogłupiają dzieci i młodzież - twierdzi hiszpański sędzia do spraw osób nieletnich Emilio Calatayud.

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne /©123RF/PICSEL

Podczas spotkania z dziennikarzami w Granadzie sędzia zaapelował do rodziców o ograniczanie dzieciom dostępu do urządzeń nowych technologii. Zażądał też wyprodukowania telefonu komórkowego dla dzieci, który miałby ograniczoną liczbę funkcji.

Emilio Calatayud ostrzegł, że smartfony coraz częściej stają się narzędziem przestępstw, popełnianych przez dzieci i młodzież. Mogą służyć do szantażu, zastraszania, ośmieszania i kompromitowania innych, zwykle uczniów tej samej szkoły.



"To jest narkotyk. Podobnie jak produkuje się telefony komórkowe dla osób starszych, powinno się produkować telefony dla dzieci. I w miarę dorastania młodej osoby dodawać do jej telefonu nowe funkcje" - mówił sędzia do spraw nieletnich.



Ostrzegł też, że leczenie dzieci uzależnionych od smartfonów jest podobne do leczenia narkomanów.



Emilio Calatayud jest znany z nietypowych metod edukacyjnych, które przynoszą wyjątkowo dobre efekty. Przyłapanemu na malowaniu graffiti kazał narysować komiks, okradającego starsze panie skierował do pracy w domu spokojnej starości, a napadającego na kioski "skazał" na ukończenie szkoły średniej.