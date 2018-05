Holandia: MH17 zestrzelono pociskiem rosyjskich sił zbrojnych

Międzynarodowy zespół śledczych ustalił, że pocisk, który w 2014 roku trafił w samolot pasażerski nad wschodnią Ukrainą należał do rosyjskiego wojska. Zginęło wówczas 298 osób znajdujących się na pokładzie. W samolot uderzyła rakieta Buk.

Zdjęcie Wrak samolotu /Masha Ross /East News

O wynikach śledztwa poinformował na konferencji Holender Wilbert Paulissen z grupy śledczej. Jak określono pocisk został wystrzelony z rosyjskiej 53. brygady przeciwlotniczej. "Wszystkie pojazdy w konwoju przewożące pociski należały do rosyjskich sił zbrojnych" - oświadczył Wilbert Paulissen. Rosja konsekwentnie odrzuca oskarżenia o udział w zestrzeleniu lotu MH17.



Do katastrofy doszło 17 lipca 2014 roku. Boeing 777 linii Malaysia Airlines leciał z Amsterdamu do Kuala Lumpur. Maszyna znajdując się na wysokości 10 tysięcy metrów nad terytorium Ukrainy, około 50 km przed wejściem w obszar powietrzny Rosji, zaczęła nagle spadać. Wrak odnaleziono w rejonie trwającego od kilku miesięcy konfliktu ukraińskiego. W wyniku katastrofy zginęło 283 pasażerów i 15 członków załogi. Większość ofiar stanowili Holendrzy.