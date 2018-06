Holandia: Zakaz zasłaniania twarzy w budynkach użyteczności publicznej

Holenderska wyższa izba parlamentarna przyjęła we wtorek ustawę zakazującą zasłaniania twarzy w budynkach użyteczności publicznej. Zakaz dotyczy m.in. noszenia burek i nikabów, kasków czy kominiarek.

Zdjęcie Zakaz zasłaniania twarzy w miejscach publicznych obowiązuje również w Belgii, Francji, Danii i Hiszpanii /AHMAD AL-RUBAYE /AFP

Niższa izba parlamentu przyjęła ustawę w 2016 roku. Celem przyjęcia nowych przepisów zdaniem parlamentarzystów jest zwiększenie bezpieczeństwa w szkołach, szpitalach i transporcie publicznym. Zakaz nie obejmuje zakrywania twarzy na ulicy.

Krytycy uważają, że przepisy są niepotrzebne, gdyż w Holandii jedynie ok. 200-400 kobiet nosi burkę lub nikab.

Główny organ doradczy holenderskiego rządu w 2015 roku ocenił, że decyzja o noszeniu muzułmańskich nakryć głowy jest chroniona przez konstytucyjne prawo do wolności wyznania i nie ma podstaw do tego, by to prawo ograniczać.

Kroki przeciwko zasłanianiu twarzy podjęto już wcześniej m.in. w Belgii, Francji, Danii i Hiszpanii.