Potencjalnie niebezpieczny huragan Harvey zbliża się do wybrzeży amerykańskiego stanu Teksas.

Zdjęcie Huragan Harvey zbliża się do wybrzeży Teksasu /EPA/NOAA /PAP/EPA

Dotychczas był on klasyfikowany jako tropikalna burza, ale w ostatnich godzinach gwałtownie przybrał na sile, przez co amerykańskie Narodowe Centrum Huraganów podniosło go do rangi huraganu pierwszej kategorii.

Harvey niesie ze sobą wiatr dochodzący w porywach do 130 kilometrów na godzinę oraz ulewne opady deszczu.

Obecnie znajduje się około 500 kilometrów od wybrzeży Teksasu, do których dotrze prawdopodobnie jutro.

Harvey to trzeci huragan na Atlantyku w tym sezonie.