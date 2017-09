Huragan Irma coraz bardziej pustoszy Karaiby

Co najmniej kilkanaście osób zginęło po ataku huraganu Irma na Karaibach - wynika z informacji przekazywanych z różnych wysp. Irma przechodzi nad karaibskimi wyspami Turks i Caicos. Towarzyszy jej wiatr o prędkości 280 km/h. Dwie elektrownie atomowe na Florydzie przygotowują się do wyłączenia reaktorów na wypadek, gdyby miały się znaleźć na trasie potężnego huraganu.

Zdjęcie Saint Martin po przejściu huraganu Irma /Lionel CHAMOISEAU / AFP /AFP

Informacje o ofiarach śmiertelnych napływają z różnych części Karaibów.

Największe zniszczenia Irma wyrządziła jak dotąd na niewielkiej wyspie Barbuda zamieszkanej przez 1600 osób. Według premiera tego kraju zginęło 10 osób. Gaston Browne powiedział także sieci BBC, że około 95 procent zabudowań znajdujących się na wyspie, zostało w różnym stopniu uszkodzonych przez huragan.



Na holenderskiej części wyspy Saint Martin zginęła co najmniej jedna osoba, a kilka zostało rannych. Poinformował o tym minister spraw wewnętrznych Holandii Ronald Plasterk. Zastrzegł jednak, że są to informacje niepełne i liczby mogą się zmienić.



Komunikacja z wyspą jest utrudniona. Holandia wysłała na pobliską wyspę Curacao dwa wojskowe samoloty, które mają dostarczać pomoc.



Z kolei francuski premier Edouard Philippe poinformował wcześniej, że na francuskiej - północnej części wyspy zginęły cztery osoby.



Na wyspie Portoryko odnotowano trzy ofiary śmiertelne, a około miliona gospodarstw domowych pozbawionych jest dopływu energii elektrycznej.



"Portoryko uniknęło uderzenia, mogło być znacznie gorzej. Ale teraz huragan zmierza prosto w kierunku Florydy" - powiedział amerykański prezydent podkreślając, że w przeszłości żadnemu huraganowi, który dotarł do wybrzeży USA, nie towarzyszył tak silny wiatr.



Zdjęcie Huragan Irma / AFP

"Floryda jest przygotowana tak dobrze jak to możliwe. Teraz czekamy co się wydarzy. To najpotężniejszy huragan nadciągający znad Atlantyku" - dodał Donald Trump.



Prawdopodobnie Irma dotrze do Florydy w niedzielę nad ranem. Wówczas będzie prawdopodobnie huraganem 4 kategorii z wiatrem o prędkości do 230 kilometrów na godzinę.



Dwie elektrownie atomowe na Florydzie przygotowują się do wyłączenia reaktorów na wypadek, gdyby miały się znaleźć na trasie huraganu. Firma Florida Power and Light (FPL) poinformowała w czwartek, że jeśli Irma utrzyma obecny kurs, możliwe będzie wyłączenie czterech reaktorów w dwóch elektrowniach. FPL jest operatorem elektrowni St. Lucie na wyspie Hutchinson Island i Turkey Point nad laguną Biscayne Bay.



Gubernator amerykańskiego stanu Georgia Nathan Deal wydał nakaz ewakuacji mieszkańców miasta Savannah i innych przybrzeżnych terenów, które może nawiedzić żywioł.