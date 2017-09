Huragan Irma siał spustoszenie. Noc w ciemnościach

Ponad 7 milionów Amerykanów spędziło noc w ciemnościach. To jeden ze skutków huraganu Irma, który przeszedł nad Florydą i innymi stanami USA. Choć żywioł osłabł i przekształcił się w burzę tropikalną, nadal jest groźny. Aktualnie przesuwa się na północ.

Zdjęcie Pod wodą znalazło się także wiele miejscowości w Karolinie Południowej; zdj. ilustracyjne /AFP

Na Florydzie bez prądu jest 6,5 miliona budynków. Oznacza to, że dwie trzecie stanu pozbawione jest elektryczności. W Georgii, gdzie Irma dotarła jako tropikalna burza, dostawy prądu zostały przerwane do ponad 900 tysięcy domów a w Karolinie Południowej 150 tysięcy. Władze ostrzegają, że przywracanie elektryczności może potrwać nawet kilka tygodni.

Tragiczne żniwo huraganu

Żywioł jest groźny i przesuwa się na północ. Spowodował już ofiary i zniszczenia w stanach Georgia i Karolina Południowa.

W Georgi zginęło dwóch mężczyzn. Pierwszy stracił życie, gdy na jego dom spadło potężne drzewo, drugiego - wichura "strąciła" z dachu domu.

Obecnie w tym stanie największym problemem są powodzie. Zalane jest portowe miasto Savannah, gdzie wichura zepchnęła masy wody z Atlantyku w głąb miasta. Pod wodą znalazło się także wiele miejscowości w Karolinie Południowej, między innymi miasto Charleston. W tym stanie według wstępnego bilansu zginęła jedna osoba.

Jak poinformowało w poniedziałek wieczorem czasu lokalnego amerykańskie Krajowe Centrum ds. Huraganów (NHC), Irma nadal będzie słabła i we wtorek przekształci się w tropikalną depresję.

Według amerykańskich mediów na Florydzie żywioł spowodował śmierć co najmniej sześciu osób i ogromne zniszczenia. Energii elektrycznej pozbawionych jest nadal w tym stanie blisko 12,5 mln ludzi.

"Chcemy pomóc wszystkim ludziom, by tak szybko jak to jest możliwe powrócili do normalnego życia" - powiedział w poniedziałek gubernator stanu Floryda Rick Scott. Na powrót do normalności, jak podkreślił, potrzeba będzie jednak czasu, bo w niektórych miejscach zniszczenia są ogromne".