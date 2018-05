Indie: 106 kapsułek z kokainą w żołądku przemytniczki

W Indiach poinformowano o wydobyciu z żołądka 25-letniej obywatelki Sri Lanki 106 kapsułek z przemycaną kokainą - podał w poniedziałek portal BBC News. Szacowana wartość narkotyków to 50 milionów rupii (734 tys. USD).

Kobieta została aresztowana 14 maja na międzynarodowym lotnisku w Delhi. Miniony tydzień spędziła w szpitalu, gdzie otrzymywała środki przeczyszczające.

Policja twierdzi, że kobieta połknęła kapsułki w Sao Paulo w Brazylii i otrzymała instrukcje dostarczenia ich obywatelowi Nigerii w Delhi.

Przedstawiciele wydziału ds. narkotyków powiedzieli gazecie "Hindustan Times", że to "największa liczba kapsułek kokainy", jakie kiedykolwiek udało im się wydostać z żołądka człowieka. Według nich narkotyki, które znaleziono, to wysokiej jakości kokaina z Kolumbii, w przeciwieństwie do tańszego tzw. cracku, który jest zwykle odzyskiwany w takich przypadkach.

Policja poszukuje teraz nigeryjskiego obywatela, któremu przemytniczka miała dostarczyć narkotyki.