Indie: 20 pielgrzymów zginęło w wypadku autobusu

Co najmniej 20 hinduskich pielgrzymów zginęło w wypadku autobusu, który rozbił się w górzystym regionie na północy Indii. Sześć osób, które zostały ranne, odwieziono do szpitala - podała w środę agencja Associated Press.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Tytus Żmijewski /PAP

Do wypadku doszło we wtorek. Autobus spadł w 150-metrową przepaść w stanie Uttarakhand, 400 km na północny wschód od Delhi.

Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wypadku.

Stan Uttarakhand to popularny kierunek turystyczny, a także cel pielgrzymek hindusów.

W Indiach często dochodzi do wypadków transportowych, głównie ze względu na zły stan dróg, niesprawne pojazdy i błędy kierowców. Co roku na indyjskich drogach ginie ponad 100 tysięcy ludzi.