Indie: Autobus wpadł do kanału. Co najmniej 36 osób zginęło

W wypadku, do którego doszło we wschodnich Indiach w poniedziałek, życie straciło co najmniej 36 osób - podały władze stanu Murshidabad w Zachodnim Bengalu. Kierowca autobusu, w momencie gdy doszło do wypadku, rozmawiał przez telefon komórkowy.

Osoby, które przeżyły wypadek poinformowały, iż kierowca stracił kontrolę nad autobusem, gdy rozmawiał przez telefon komórkowy.



Policja przybyła na miejsce zdarzenia z opóźnieniem, co spowodowało wybuch agresji ze strony mieszkańców, którzy próbowali pomagać poszkodowanym.



Rozzłoszczony tłum zaatakował furgonetki policyjne, a policja odpowiedziała użyciem gazu łzawiącego w celu rozproszenia tłumu - poinformowała agencja Kyodo.