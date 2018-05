Indie: Burze piaskowe. Nie żyje co najmniej 125 osób

Do co najmniej 125 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych burz piaskowych w stanie Uttar Pradeś i Radźasthan w północnych Indiach. Lokalne władze ostrzegają, że w najbliższym czasie pogoda nie poprawi się - informuje w piątek portal BBC News.

Zdjęcie Wiejące z dużą prędkością wiatry i błyskawice zniszczyły kilka wsi, powaliły drzewa i budynki /VISHAL /PAP/EPA

Wcześniej informowano o 77 ofiarach śmiertelnych i 143 rannych.



Wiejące z dużą prędkością wiatry i błyskawice zniszczyły kilka wsi, powaliły drzewa i budynki. Wiatr pozrywał kable elektryczne, które doprowadziły do groźnych pożarów; ludzie zostali bez prądu. W wyniku żywiołu zginęły też zwierzęta hodowlane, ale nie podano szczegółów co do liczby utraconego żywego inwentarza.



Rzecznik prasowy władz stanu Uttar Pradeś powiedział agencji AFP, że liczba ofiar śmiertelnych takich burz jest najwyższa od co najmniej 20 lat. Władze zastrzegają, że liczba ofiar śmiertelnych może wzrosnąć w nadchodzących dniach. Wskutek burz najbardziej ucierpiał dystrykt Agra w stanie Uttar Pradeś, gdzie znajduje się słynne mauzoleum Tadż Mahal. Żywioł dotknął również trzy inne dystrykty w sąsiednim Radźasthanie: Alwar, Bharatpur i Dholpur.



Władze Uttar Pradeś ogłosiły, że rodziny ofiar otrzymają 400 tys. rupii (6 tys. USD) odszkodowania.