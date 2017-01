Indie: Co najmniej 32 ofiary śmiertelne katastrofy pociągu

Co najmniej 32 osoby zginęły, a 50 zostało rannych w katastrofie nocnego ekspresowego pociągu, do której doszło w nocy z soboty na niedzielę na południu Indii. Dziewięć wagonów wykoleiło się, część z nich wpadła na jadący w drugą stronę pociąg towarowy.

Pociąg jadący z Dżagdalpuru do Bhubaneswar wykoleił się w pobliżu stacji Kuneri w stanie Andra Pradeś. "Większość ofiar to pasażerowie trzech wagonów sypialnych" - powiedział przedstawiciel policji L.K.V.Ranga Rao.

Dodał, że liczba ofiar może wzrosnąć, gdyż w wagonach są jeszcze uwięzieni ludzie.

W Indiach koleje przewożą dziennie ok. 20 milionów ludzi i są głównym środkiem transportu w tym kraju; wymagają jednak ogromnych inwestycji m.in. dla poprawy bezpieczeństwa. Indyjska sieć kolejowa liczy 65 tys. kilometrów długości i jest czwartą najdłuższą na świecie - po Stanach Zjednoczonych, Rosji i Chinach. Korzystają z niej dziennie 23 mln pasażerów.

Do najtragiczniejszej katastrofy kolejowej doszło w Indiach w 1981 roku, gdy pociąg pasażerski wpadł do rzeki w północno-wschodnim stanie Bihar; śmierć poniosło wówczas ok. 800 ludzi.

W ubiegłym roku premier Narendra Modi zapowiedział zainwestowanie w ciągu najbliższych pięciu lat w modernizację linii kolejowych 137 mld dolarów.