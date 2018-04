Indie: Małpa porwała niemowlę i upuściła do studni?

W miejscowości Talabasta we wschodnich Indiach liczące szesnaście dni niemowlę zostało porwane przez makaka. Zwłoki dziecka odkryto w studni.

Zdjęcie Na zdjęciu: Makak królewski /ED Jones /AFP

Jak donosi "The Times of India", matka chłopczyka twierdzi, że niemowlę zostało porwane z domu przez małpę z gatunku makaków królewskich. Według kobiety, dziecko spało obok ojca, gdy o szóstej rano do domu wtargnął makak i zabrał niemowlaka.

Akcja poszukiwawcza z udziałem policji nie przyniosła skutku. Kobieta odkryła zwłoki noworodka nabierając wody ze studni.

Podejrzewa się, że porwany przez makaka niemowlak mógł wyślizgnąć się z zwierzęciu i wpadł do studni. Tak uważa matka dziecka. "Małpa skoczyła z tarasu trzymając moje dziecko, które wypadło z jej łap i wpadło do studni" - powiedziała.