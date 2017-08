Indie: Odciął nastolatce rękę mieczem. Kłócili się o ładowarkę do telefonu

"The Independent" podaje, że to ataku doszło na zatłoczonym placu. 30-latek miał odciąć nastolatce rękę za pomocą miecza na oczach wielu ludzi, domagając się, by dziewczyna oddała mu pożyczoną ładowarkę do telefonu.

Brytyjski dziennik "The Independent" informuje, że napastnik to 30-letni Rohit Chaurasiya. Mężcyzna w wyniku sporu o pożyczoną ładowarkę do telefonu, odciął nastoletniej dziewczynie prawą rękę w okolicach nadgarstka. Ofiara doznała także obrażenia lewej ręki i głowy.

Rodzina dziewczyny twierdzi, że mężczyzna już wcześniej nachodził nastolatkę.



Do ataku doszło niedaleko miasta Lakhimpur, w Uttar Pradesh na granicy z Nepalem. Sytuacja miała miejsce na zatłoczonym placu. Przechodniom udało się schwytać napastnika i przekazać go w ręce policji.



Mężczyzna został oskarżony o usiłowanie morderstwa. Dziewczyna straciła dużo krwi, ale lekarze uratowali ją po 11-godzinnej operacji. Rękę udało się przyszyć przez chirurga plastycznego.