Indonezja: Spłonął prom pasażerski. Jest wiele ofiar

Prom pasażerski spłonął w pobliżu stolicy Indonezji - Dżakarty. Zginęły co najmniej 23 osoby.





Pożar wybuchł na chwilę po wypłynięciu promu z portu. Na pokładzie znajdowało się około 100 osób. Według lokalnych władz, kilkunastu rannych zostało przewiezionych do szpitali. Ogień strawił ponad połowę statku.



Rzecznik miejscowej policji poinformował, że ogień został spowodowany przez zwarcie w generatorze prądu na promie.



Do wypadków morskich na archipelagu indonezyjskim dochodzi stosunkowo często. Jedną z przyczyn są mało precyzyjne regulacje dotyczące przewozu osób, co powoduje przeładowanie promów.