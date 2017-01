Irak: 13 zabitych w zamachu w Bagdadzie

Co najmniej 13 osób zginęło, a 50 zostało rannych w niedzielę w samobójczym zamachu z użyciem samochodu pułapki w pobliżu targu na wschodzie stolicy Iraku, Bagdadu - poinformowała policja i źródła medyczne.

Do eksplozji doszło w zamieszkanej głównie przez szyitów dzielnicy Dżamila, przed wejściem na główny targ warzywny w Bagdadzie.



Do przeprowadzenia zamachu przyznało się Państwo Islamskie. Informację na ten temat opublikowano na jego stronie internetowej.

W ciągu tygodnia w zamachach w stolicy i innych irackich miastach zginęły dziesiątki ludzi. Do kilku ataków przyznali się dżihadyści z Państwa Islamskiego (IS), którzy coraz bardziej odczuwają skutki ofensywy na Mosul, czyli ich ostatni bastion w Iraku.

W czwartek co najmniej 14 osób poniosło śmierć w dwóch eksplozjach samochodów pułapek we wschodniej części Bagdadu i w centrum miasta. W zamachu przeprowadzonym w poniedziałek w Mieście Sadra, dzielnicy zamieszkanej w większości przez szyitów we wschodnim Bagdadzie, zginęły 32 osoby.