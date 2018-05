Irak: Kara śmierci dla obywatela Belgii, który groził atakami na Europę

Najwyższy Sąd Karny w Iraku skazał we wtorek na śmierć obywatela Belgii marokańskiego pochodzenia, który na nagraniach propagandowych Państwa Islamskiego (IS) groził atakami terrorystycznymi w Europie.

Abu Hamza al-Belżiki, którego prawdziwe nazwisko to Tariq Jadun, został uznany winnym członkostwa w terrorystycznej organizacji IS oraz przeprowadzania wielu operacji z jej ramienia.



Reklama

Przedstawiciel irackiego wymiaru sprawiedliwości Abdul-Sattar al-Bajrakdar dodał, że al-Belżiki zajmował się szkoleniem "Młodych Kalifatu" tj. oddziału militarnego dzieci.



Al-Belżiki został schwytany w lipcu 2017 r. w czasie walk w prowincji Niniwa. Według opublikowanego w listopadzie 2017 r. raportu irackiej Najwyższej Rady Sądowej był on również odpowiedzialny za stworzenie szeregu komórek IS w Europie. Bajrakdar podkreślił, że al-Belżiki jednym z najgroźniejszych zagranicznych terrorystów w szeregach IS.



Wyroki śmierci wydawane przez irackie sądu spotykają się z krytyką ONZ, Unii Europejskiej oraz międzynarodowych organizacji humanitarnych. Większość państw europejskich nie chce jednak przyjmować z powrotem swoich obywateli, którzy wyjechali do Iraku i Syrii, aby walczyć w szeregach IS. Często po powrocie nie są oni skazywani z braku dowodów.



Z Bagdadu Witold Repetowicz