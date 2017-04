​Irak: Państwo Islamskie kontroluje mniej niż 7 proc. terytorium

Organizacja dżihadystyczna Państwo Islamskie (IS), zwalczana od kilku miesięcy przez irackie wojsko i siły koalicji międzynarodowej pod wodzą USA, kontroluje obecnie mniej niż 7 proc. terytorium Iraku - podało irackie dowództwo operacji połączonych.

Zdjęcie Samochód sił rządowych w Mosulu /AHMAD AL-RUBAYE /AFP

W 2014 roku "Daesz (arab. akronim IS) kontrolowało 40 proc. irackiego terytorium", a 31 marca 2017 roku "zaledwie 6,8 proc." obszaru - powiedział we wtorek dziennikarzom rzecznik dowództwa operacji połączonych generał Jahja Rasul.

Połączone dowództwo to struktura koordynująca walkę z IS. Dżihadyści utracili kontrolę nad kilkoma dużymi miastami, w tym nad Faludżą i Ramadi na zachód od Bagdadu.



Od 17 października ubiegłego roku trwa zakrojona na szeroka skalę ofensywa sił irackich na Mosul, drugie pod względem wielkości irackie miasto i ostatni bastion miejski IS w Iraku. Po zdobyciu pod koniec stycznia wschodniej części miasta siły prorządowe walczą o odbicie części zachodniej Mosulu.