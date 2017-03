Irak: Wszystkie drogi do Mosulu odcięte, IS jest w pułapce

Dżihadyści z Państwa Islamskiego (IS) broniący się w Mosulu znaleźli się w pułapce, bowiem wspierane przez USA irackie wojska całkiem odcięły dostęp do miasta z zewnątrz. Wszyscy bojownicy zginą - powiedział w niedzielę specjalny wysłannik USA ds. walki z IS.

Zdjęcie Trwa ofensywa w Mosulu /AFP

Specjalny wysłannik prezydenta USA ds. koalicji przeciwko IS Brett McGurk powiedział dziennikarzom w Bagdadzie, że "IS znalazło się w pułapce".

- W nocy 9. dywizja armii irackiej stacjonująca w Baduszu na północny zachód od Mosulu odcięła ostatnią drogę dostępu - poinformował McGurk. - Wszyscy bojownicy, którzy znajdują się w Mosulu, zginą - dodał.

Wcześniej w niedzielę iracki generał Maan al-Saadi powiedział AFP, że od rozpoczęcia kontrofensywy 19 lutego irackie wojsko odbiło z rąk Państwa Islamskiego ponad jedną trzecią zachodniego Mosulu.

Tymczasem według źródeł wojskowych, na które powołuje się agencja EFE, siły irackie odzyskały już prawie połowę zachodniego Mosulu. - Wyzwoliliśmy już prawie 50 proc. zachodniego Mosulu - poinformował szef operacji, dowódca irackich sił specjalnych Talib Szagati. Według niego "siły irackie są obecnie w centrum" zachodniej części miasta, podzielonego na dwie części przez rzekę Tygrys.

Wcześniej żołnierze przejęli kontrolę nad ważnymi obiektami w zachodniej części Mosulu, jak siedziba rządu regionalnego czy lotnisko.

Po opanowaniu kilku dzielnic irackie siły zbliżają się do starego miasta.

W styczniu siły irackie odbiły z rąk dżihadystów wschodnią część Mosulu po ok. 100 dniach zaciętych walk, a 19 lutego rozpoczęły atak na część zachodnią miasta.

Działania w Mosulu prowadzone są od 17 października 2016 roku w ramach zakrojonej na szeroką skalę operacji wyzwalania miasta spod kontroli IS. Mosul został zdobyty przez IS w 2014 roku i stał się bastionem tej ekstremistycznej sunnickiej organizacji zbrojnej.