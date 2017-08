W banku znajdującym się w pobliżu ambasady USA w Kabulu doszło we wtorek do wybuchu. Według rzecznika afgańskiego MSW Nadżiba Danisza eksplozja miała miejsce przy wejściu do siedziby banku. Zginęła co najmniej jedna osoba, a osiem zostało rannych.

Zdjęcie W poniedziałkowym wybuchu w Kabulu zginęło 28 osób. We wtorek doszło do kolejnego /PAP/EPA

Na razie nie wiadomo co było przyczyną eksplozji.

Agencja Reutera podkreśla, że do wybuchu doszło w czasie, gdy wiele osób wypłaca z banku pieniądze przed muzułmańskim Świętem Ofiarnym (Id al-Adha), które przypada w tym tygodniu.