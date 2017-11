Iran: Generał grozi Europie zwiększeniem zasięgu rakiet

Zastępca dowódcy irańskiej Gwardii Rewolucyjnej generał Husajn Salami zagroził Europie zwiększeniem zasięgu rakiet posiadanych przez jego kraj. To reakcja na wezwanie Francji do rozpoczęcia negocjacji z Iranem dotyczących programu rakietowego.

Zdjęcie Irańska Gwardia Rewolucyjna; zdj. ilustracyjne /AFP

"Jak dotąd nie uważaliśmy Europy za zagrożenie, więc nie zwiększyliśmy zasięgu naszych rakiet. Jednak jeśli Europa chce stać się dla nas zagrożeniem, zwiększymy zasięg naszych rakiet" - powiedział cytowany przez agencję Fars generał.

"Jeśli utrzymamy zasięg naszych rakiet na poziomie do 2000 kilometrów, nie będzie to wynikało z braków technologicznych. Trzymamy się naszej strategicznej doktryny" - dodał Husajn Salami.

Francuskie władze w ubiegłym tygodniu wezwały do podjęcia - jak to określono - "bezkompromisowego" dialogu z Iranem w sprawie prowadzonego przez ten kraj programu rakietowego. Paryż zaproponował, by negocjacje podjęto pomimo zawarcia w 2015 roku porozumienia nuklearnego. Wspomniał też o możliwości nałożenia przez Europę nowych sankcji, co miałoby wymusić na Iranie ograniczenie prób rakietowych.

Teheran utrzymuje, że jego program ma charakter obronny i zastrzega, że sprawa ta nie podlega negocjacjom.