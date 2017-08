Iran grozi zerwaniem porozumienia nuklearnego

Prezydent Iranu Hassan Rouhani grozi zerwaniem porozumienia nuklearnego z 2015 roku z mocarstwami i wskazuje jako powód postawę Stanów Zjednoczonych.

W przemówieniu telewizyjnym prezydent Rouhani mówił, że Iran może zerwać to porozumienie "w ciągu najbliższych godzin", jeśli Stany Zjednoczone będą dalej stosowały politykę "sankcji i przymusu".

"Jeśli naprawdę chcą powrócić do doświadczeń przeszłości, w bardzo krótkim czasie - nie tygodni lub miesięcy ale ciągu dni lub godzin, to przywrócimy poprzednią sytuację i uczynimy to z dużo większą siłą" - mówił irański prezydent. Nawiązując do prezydenta Donalda Trumpa, Rouhani powiedział, że pokazał on światu iż Waszyngton nie jest dobrym partnerem do współpracy.



W połowie 2015 roku Iran zawarł z grupą mocarstw (Stany Zjednoczone, Rosja, Wielka Brytania, Chiny, Francja i Niemcy), całościowe porozumienie na temat swojego programu jądrowego (Joint Comprehensive Plan of Action). Na mocy porozumienia Iran zgodził się między innymi ograniczyć swój zapas średnio oraz nisko wzbogaconego uranu oraz liczbę wirówek. W zamian Iran uzyskał obietnicę stopniowego znoszenia sankcji przez Stany Zjednoczone, Unię Europejską oraz Radę Bezpieczeństwa ONZ.



Po przeprowadzeniu przez Teheran testów rakietowych, w lipcu Waszyngton wprowadził sankcje a obie strony oskarżają się o łamanie ducha porozumienia. Władze w Teheranie twierdzą, że Iran nie prowadzi prac nad pociskami balistycznymi zdolnymi przenosić ładunki atomowe.