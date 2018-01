​IRAN: Porozumienie nuklearne nie podlega renegocjacji

Ostatnia decyzja prezydenta Donalda Trumpa dotycząca porozumienia nuklearnego między Iranem a mocarstwami jest ''próbą podważenia stabilnego, wielostronnego porozumienia'' - napisał na Twitterze w piątek minister spraw zagranicznych Iranu Mohammad Dżawad Zarif.

"Polityka Trumpa i dzisiejsza decyzja stanowią desperackie próby podważenia poważnego, wielostronnego porozumienia, złośliwie naruszając punkty 26, 28 i 29. JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action - porozumienie nuklearne z Iranem) nie podlega renegocjacjom: zamiast posługiwać się wymęczoną retoryką, USA muszą same się dostosować do pełnej ugody - tak jak Iran" - minister spraw zagranicznych Iranu Mohammad Dżawad Zarif napisał na Twitterze.

W piątek prezydent USA Donald Trump po raz kolejny i - jak zaznaczono w oświadczeniu Białego Domu - ostatni wstrzymał na 120 dni możliwość ponownego wprowadzenia amerykańskich sankcji wobec Iranu, zniesionych w porozumieniu nuklearnym.

Ostatnia decyzja prezydenta Trumpa została podjęta aby dać szansę Waszyngtonowi i jego europejskim sojusznikom możliwość naprawienia "straszliwych wad", jak powiedział Trump, porozumienia z 2015 roku - podał Reuters.

Na mocy tego porozumienia, zawartego podczas rządów w Białym Domu demokratycznej ekipy Baracka Obamy, amerykańskie sankcje wobec Iranu zostały zawieszone. W trakcie swej kampanii wyborczej w 2016 roku Trump ostro krytykował ugodę z Teheranem, nazywając ją najgorszą umową, jaką USA kiedykolwiek podpisały.

Jednocześnie amerykański przywódca zaznaczył, iż chciałby "wzmocnić umowę nuklearną" z Iranem. W przeciwnym razie jednostronnie wypowie porozumienie.