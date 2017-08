Iran: Sześć osób zatrzymano za promowanie zumby

- Strażnicy Rewolucji Islamskiej zatrzymali czterech mężczyzn i dwie kobiety, którzy nauczali niedozwolonej w Iranie zumby. Postawiono im zarzut promowanie zachodniego stylu życia - podały w czwartek irańskie media.

Zdjęcie Ćwiczenia taneczno-fitnessowe, inspirowane latynoskimi rytmami, zostały uznane przez władze za niezgodne z prawem islamskim. Zdj. ilustracyjne /Adam Staśkiewicz /East News

Do zatrzymań doszło w mieście Szahrud, około 400 kilometrów na wschód od Teheranu. Strażnicy Rewolucji Islamskiej wtargnęli na lekcje zumby i zatrzymali sześcioro młodych ludzi, którzy prowadzili zajęcia.



Czterem mężczyznom i dwóm kobietom zarzucono promocję nielegalnych w Iranie ćwiczeń taneczno-fitnessowych, inspirowanych latynoskimi rytmami, a także innych rodzajów ćwiczeń, które w czerwcu zostały uznane przez władze za niezgodne z prawem islamskim i oficjalnie zakazane.



Zatrzymani mieli także publikować na portalach społecznościowych filmy, w których zachęcali młode Iranki do uprawiania zumby oraz do zdejmowania w miejscach publicznych tradycyjnych islamskich nakryć głowy. Kobiety w Iranie są zobowiązane do noszenia hidżabów w miejscach publicznych.



"Promocja i nauczanie tańca na zajęciach gimnastycznych dla kobiet, prowadzonych pod pretekstem uprawiania sportu, jest poważnym wykroczeniem" - powiedział Hamid Damghani, przedstawiciel Strażników Rewolucji Islamskiej, potwierdzając zatrzymania.



Tymczasem kierownik szkoły, w której nauczano zumby zapowiedział, że będzie kontynuował prowadzenie zajęć, niezależnie od działań władz. "Uczyliśmy zumby przez 13 lat. Jeśli nam tego zakażą, będziemy kontynuować zajęcia pod inną nazwą" - powiedział w rozmowie z irańską gazetą "Aftab-e-Yazd".



Nie po raz pierwszy władze Iranu mówią stanowcze "nie" publicznym tańcom. W 2014 roku w Teheranie stanęło przed sądem siedmiu młodych Irańczyków, którzy nagrali swoją domową wersję wideoklipu piosenki Pharrella Williamsa "Happy", a następnie zamieścili ją w internecie. Sąd skazał ich wtedy na kary od sześciu miesięcy do roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata. Reżyser teledysku otrzymał dodatkowo karę 91 batów, które zostaną wymierzone, jeśli kiedykolwiek trafi do więzienia.