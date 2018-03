​Irlandia: Bezprecedensowa decyzja w sprawie ekstradycji Polaka

Sędzia Wysokiego Trybunału Aileen Donnely zdecydowała, że sprawę ekstradycji Polaka Artura C. przekaże Trybunałowi Sprawiedliwości UE. Jako powód wskazała naruszenie zasad praworządności w Polsce, co jej zdaniem może przyczynić się do niesprawiedliwego procesu zatrzymanego mężczyzny. O sprawie pisze "The Irish Times".

Artur C., za którym wydano Europejski Nakaz Aresztowania, został zatrzymany w maju ubiegłego roku w Irlandii. Podejrzewany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i handel narkotykami mężczyzna, czeka na ekstradycję do Polski.

Procedura ta obrała jednak nietypowy kierunek.

Prawnicy Artura C. sprzeciwili się odesłaniu swojego klienta do Polski z uwagi na "ostatnie zmiany legislacyjne dotyczące sądownictwa".

Do wniosku przychyliła się sędzia Wysokiego Trybunału Aileen Donnely, która skierowała sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Jak argumentowała, w ciągu ostatnich dwóch lat w Polsce tak drastycznie zmieniono prawo w zakresie sądownictwa, że Trybunał musi stwierdzić, czy rządy prawa w Polsce nie zostały "uszkodzone". Zdaniem Donnely, negatywne zmiany poczyniono w zakresie m.in. nowej Krajowej Rady Sądownictwa, czy przepisów dotyczących nowego wieku emerytalnego dla sędziów.

"Polska wydaje się już nie akceptować, że istnieją wspólne europejskie wartości, które należy szanować" - wskazała.

"Ostatnie zmiany w Polsce były tak szkodliwe dla rządów prawa, że Trybunał musi stwierdzić, czy naruszono zasady demokracji w Polsce" - oznajmiła sędzia.

Adwokat Artura C. powiedział po decyzji sędzi wysokiego Trybunału, że jest ona bezprecedensowa w UE.