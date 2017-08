Irlandia: Brutalnie zamordowano 32-letniego Polaka

Jak donosi portal Irish Times udało się zidentyfikować ofiarę brutalnej napaści, do której doszło w piątek w Dublinie. To 32-letni Polak Michał K.

Ciało 32-latka zostało znalezione w piątek około godziny 10:40 w przejściu miedzy ulicami Ballyboughal i Oldtown Road w Dublinie.

Polak miał na ciele wiele ran kłutych. Śledczy podejrzewają, że do morderstwa doszło w innym miejscu niż to, w którym znaleziono ciało. Mężczyzna był w pełni ubrany, leżał twarzą do ziemi.



Dotychczas ustalono, że 32-letni mężczyzna od kilku lat mieszkał w Irlandii. Policja apeluje o kontakt do wszystkich osób, które mogą mieć informacje na temat jego ostatnich chwil życia.

Osoby, które posiadają ważne dla śledztwa informacje, bądź były świadkami podejrzanych zdarzeń w okolicy, gdzie znaleziono ciało Polaka, proszone są o kontakt z najbliższym komisariatem Gardy bądź telefon pod numer: 1800 666 111 bądź 01 8020510.