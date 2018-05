Irlandia: Oficjalne wyniki referendum ws. zmian prawa aborcyjnego

Oficjalne wyniki potwierdziły, że Irlandczycy we wczorajszym referendum opowiedzieli się za zmianami prawa aborcyjnego. Ponad 66 procent uczestników referendum zagłosowało za wykreśleniem z konstytucji poprawki mówiącej, że prawo do życia nienarodzonego jest równe prawu do życia matki.

Frekwencja wyniosła rekordowe 64 procent.

Obecnie w Irlandii obowiązuje pełna ochrona życia ludzkiego od poczęcia; aborcja jest nielegalna, chyba że lekarze stwierdzą zagrożenie życia matki. Wówczas do przerwania ciąży wymagana jest zgoda dwóch lekarzy. Ósma poprawka do konstytucji republiki, opracowana w 1983 roku, stanowi, że "państwo uznaje prawo do życia nienarodzonych i równoważne prawo do życia matki".



Premier Irlandii Leo Varadkar opowiadał się za zmianami. "To święto demokracji. Ludzie przemówili. Chcą nowoczesnej konstytucji dla nowoczesnego państwa. I ufają kobietom" - powiedział szef irlandzkiego rządu.

Także zdaniem Mary Lou McDonald z opozycyjnej partii Sinn Fein, wynik referendum to jasny sygnał "współczucia i postępu". Przeciwnicy zmian uważają, że z konstytucji zostanie usunięta ochrona godności kobiet i nienarodzonych dzieci. Deklarują, że się nie poddadzą i że będą kontrolowali władze.



Nowe rozwiązanie ma przygotować parlament. Rząd już opracował swoją propozycję. Zakłada ona, że przerwanie ciąży miałoby być legalne, bez ograniczeń, do 12. tygodnia. A do 24. tygodnia w dwóch przypadkach: poważnego zagrożenia życia lub zdrowia kobiety albo też uszkodzenia płodu - ale tylko takiego, które może prowadzić do śmierci tuż przed lub po narodzinach.