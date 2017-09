​Irma pustoszy wyspy Turks i Caicos i podąża w kierunku Florydy

Huragan Irma dotarł w czwartek wieczorem, czasu lokalnego w pobliże należących do Wielkiej Brytanii wysp Turks and Caicos i przesuwa się na północny zachód. Do Wysp Zawietrznych na Morzu Karaibskim zbliża się huragan Jose a w Zatoce Meksykańskiej przybiera na sile huragan Katia. Irma dotychczas zabiła na karaibskich Wyspach Zawietrznych co najmniej 14 osób i wyrządziła olbrzymie zniszczenia.

Zdjęcie Niebezpieczne huragany zbliżają się do Florydy /PAP/EPA

Jak poinformowało amerykańskie Centrum ds. Huraganów w Miami, Irma wciąż zaliczana jest do najwyższej 5 kategorii w pięciostopniowej skali Saffira-Simpsona a szybkość jej wiatru wynosi ok. 280 km/h.

Według prognoz Irma pozostanie bardzo silna jeszcze przez kilka najbliższych dni. Obecnie znajduje się w odległości 65 km na południowy zachód od wyspy Grand Turk i przesuwa się na północny zachód, w kierunku Florydy z szybkością ok. 26 km/godz.

Irma dotychczas zabiła na karaibskich Wyspach Zawietrznych co najmniej 14 osób i wyrządziła olbrzymie zniszczenia. Najbardziej spustoszone zostały wyspy Saint Martin/Sint Maarten, Barbuda oraz brytyjskie i amerykańskie Wyspy Dziewicze. Żywioł wyrządził też poważne zniszczenie w Dominikanie i Haiti.

Ewakuacja na Florydzie

Na Florydzie, gdzie Irma oczekiwana jest w nocy z piątku na sobotę, trwa masowy exodus mieszkańców południowej części półwyspu. Władze zarządziły obowiązkową ewakuację mieszkańców Key West - łańcucha wysepek na południowo-zachodnim krańcu Florydy oraz terenów na południe od jeziora Okeechobee. Władze obawiają się, że jezioro, będące największym zbiornikiem słodkiej wody na Florydzie, może zalać najbliższe tereny.

Gubernator Florydy Rick Scott zarządził zamknięcie wszystkich szkół i uniwersytetów w całym stanie do najbliższego poniedziałku. Ich budynki mogą być bowiem potrzebne do utworzenia w nich tymczasowych schronisk.

Władze Florydy nie wykluczają, że konieczne będzie wyłączenie elektrowni atomowych jeśli grozić im będzie poważne niebezpieczeństwo uszkodzenia.

Na atak żywiołu przygotowują się też stany Georgia i Wirginia.

Tymczasem nowy huragan Jose, który uformował się nad Atlantykiem nabiera siły i został w czwartek zaliczony do kategorii 3 z szybkością wiatru 195 km/godz. Huragan zbliża się do Wysp Zawietrznych w tempie ok. 30 km/godz. Obecnie odległy jest od nich o ok. 600 km na wschód.

Huragan Katia, który powstał nad Zatoką Meksykańską, przesuwa się powoli w kierunku wybrzeża Meksyku w rejonie Vera Cruz i przybiera na sile. Nie powinien on - według prognoz - znacząco zmienić swojej pozycji w ciągu najbliższych godzin.

Więcej pieniędzy na walkę z żywiołem

Pięciu byłych prezydentów USA - Barack Obama, George H. W. Bush, George W.Bush, Bill Clinton i Jimmy Carter podjęło wspólną inicjatywę zbierania funduszy na pomoc dla ofiar huraganu Harvey.



Także Senat USA zatwierdził w czwartek 15,3 mld dol.- prawie dwa razy więcej niż proponował Biały Dom - na pomoc ofiarom huraganu Harvey. Ustawa Senatu przewiduje także podniesienie limitu zadłużenia rządu i dalsze finansowanie jego działalności do 8 grudnia.

Senacka ustawa o pomocy ofiarom huraganu Harvey to rezultat niespodziewanego porozumienia prezydenta Donalda Trumpa z przywódcami Partii Demokratycznej w Kongresie. Porozumienie osiągnięte podczas spotkania prezydenta z przywódcami tej partii przewiduje powiązanie doraźnej pomocy dla ofiar huraganu Harvey z tymczasowym przedłużeniem, zgodnie z wysokością bieżących wydatków, pułapu zadłużenia rządu federalnego i dalsze finansowanie jego działalności do 8 grudnia b.r.

Za przyjęciem ustawy głosowało 80 senatorów (w tym wszyscy senatorzy z Partii Demokratycznej), przeciw 17 senatorów wyłącznie z Partii Republikańskiej.

Obecny pułap zadłużenia - limit kredytu rządu federalnego - wynoszący 19,8 bilionów dolarów, gdyby nie został podwyższony, wyczerpałby się na początku października i wtedy rząd federalny nie byłby w stanie płacić pensji pracownikom federalnym ani finansować swoich wydatków.

Dzięki zaskakującemu porozumieniu Trumpa z przywódcami demokratów w Kongresie na trzy miesiące, do 8 grudnia, została także odsunięta bardzo realna groźba zawieszenia działalności rządu federalnego - tzw. shutdownu. Rząd musiałby zawiesić działalność w przypadku, gdyby Kongres nie zdołał przyjąć do 30 września, kiedy w USA kończy się rok budżetowy, ustawy budżetowej na rok 2018, bądź ustaw zapewniających rządowi federalnemu dalszą płynność finansową.

Wcześniej Izba Reprezentantów, czyli niższa izba amerykańskiego parlamentu, zatwierdziła w ramach pierwszej raty pomocy dla ofiar huraganu Harvey kwotę 7,85 miliarda dol., o jaką wystąpił Biały Dom.

Ustawa Izby Reprezentantów nie uwzględnia porozumienia prezydenta z przywódcami Partii Demokratycznej. Senat podwyższył zaaprobowaną przez Izbę Reprezentantów wysokość pierwszej raty pomocy dla ofiar huraganu z 7,85 mld. USD do 15,3 mld. USD.

Zdjęcie Irma powoduje ogromne zniszczenia / Thais Llorca / PAP/EPA

Senator Mitch McConnell, przywódca republikańskiej większości w Senacie, motywował podwojenie przez Senat wysokości pomocy zwiększonymi potrzebami Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego (FEMA) związanymi z zagrożeniem jakie stanowi kolejny huragan zbliżający się do wybrzeży USA. Huragan Irma, najwyższej 5 kategorii, w nocy z czwartku na piątek zbliżył się do wybrzeży Florydy.

Z uwagi na poważne różnice pomiędzy ustawą przegłosowaną w czwartek w Senacie a ustawą przyjętą wcześniej, w środę, przez Izbę Reprezentantów, ustawa Senatu zostanie skierowana do Izby Reprezentantów, gdzie będzie dyskutowana w piątek.

Konserwatywni republikanie w Izbie Reprezentantów zapowiedzieli, że będą głosować przeciw przyjęciu senackiej wersji ustawy.

Dlatego, jak wskazał internetowy portal The Hill w czwartek, ustawa o pomocy dla ofiar huraganu, która obejmuje także warunki porozumienia republikańskiego prezydenta z przywódcami Partii Demokratycznej w Kongresie, zostanie przegłosowana dzięki poparciu demokratów."