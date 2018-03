Islandia zawiesza kontakty dwustronne na wysokim szczeblu z Rosją

Islandia zawiesza dwustronne kontakty na wysokim szczeblu z Rosją w związku z próbą otrucia byłego pułkownika rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU i brytyjskiego agenta Siergieja Skripala - poinformowała AP.

Świat Australia wydali dwóch rosyjskich dyplomatów

Minister spraw zagranicznych Islandii powiedział, że dwustronne kontakty na wysokim szczeblu zostają zawieszone w akcie solidarności z Wielką Brytanią i innymi krajami, które nałożyły sankcje dyplomatyczne na Moskwę.



Skripal oraz towarzysząca mu córka Julia 4 marca trafili do szpitala w stanie krytycznym, gdy stracili przytomność w Salisbury.



W toku śledztwa, prowadzonego z udziałem m.in. policyjnych sił antyterrorystycznych i wojskowych ekspertów ds. broni chemicznej, odkryto, że do próby otrucia Skripala i jego córki wykorzystano produkowaną w Rosji broń chemiczną typu Nowiczok.



Szef MSZ Jacek Czaputowicz poinformował w poniedziałek, że Polska podjęła decyzję o uznaniu za persona non grata czterech dyplomatów rosyjskich; to wyraz solidarności z Wielką Brytanią, po zamachu b. pułkownika rosyjskiego wywiadu GRU i brytyjskiego agenta Siergieja Skripala. Podobnie uczyniły inne kraje UE i NATO, m.in. Dania, Finlandia, Holandia, Włochy, Kanada, Czechy, Ukraina, Rumunia, Chorwacja, Litwa, Węgry, Łotwa i Estonia.