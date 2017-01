Izrael obniżył o 6 mln dolarów wpłatę dla ONZ

Izrael obniżył o 6 mln dolarów wpłatę składki dla ONZ w związku z rezolucją Rady Bezpieczeństwa żądającą wstrzymania żydowskiego osadnictwa na Zachodnim Brzegu Jordanu - poinformowało w piątek przedstawicielstwo Izraela przy ONZ.

Zdjęcie Pod koniec grudnia RB ONZ przyjęła rezolucję żądającą wstrzymania żydowskiego osadnictwa na Zachodnim Brzegu Jordanu /JAAFAR ASHTIYEH /AFP

Wyjaśniło, że wstrzymane środki to część budżetu, który ONZ przeznacza stale na "organizacje antyizraelskie", jak np. Agenda Narodów Zjednoczonych dla Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA) czy departament ONZ zajmujący się prawami Palestyńczyków (UNDPR - The United Nations Division for Palestinian Rights).



"Jest rzeczą nierozważną dla Izraela finansowanie organizacji, które w ONZ działają przeciw nam" - powiedział ambasador tego kraju przy ONZ Danny Danon.

Reklama

Poproszony o komentarz rzecznik ONZ Stephane Dujarric powiedział, że organizacja "nie została o tym poinformowana".

Rezolucja RB ONZ

Pod koniec grudnia RB ONZ przyjęła rezolucję żądającą wstrzymania żydowskiego osadnictwa na Zachodnim Brzegu Jordanu. Bezpośrednio po głosowaniu w ONZ Izrael zadeklarował, że nie będzie przestrzegać warunków rezolucji.

Reakcja premiera Izraela

Premier Izraela Benjamin Netanjahu w mocnych słowach skrytykował decyzje RB ONZ. Oznajmił, że uważa tę rezolucję za "stronniczą i haniebną. Zapowiedział też, że Izrael doprowadzi do unieważnienia decyzji RB ONZ, a jego sojusznicy w Kongresie USA i nowej amerykańskiej administracji obiecali podjąć "totalną wojnę" przeciw tej rezolucji.

W dokumencie RB ONZ podkreślono, że osiedla żydowskie są "pozbawione mocy prawnej i stanowią rażące naruszenie prawa międzynarodowego".

Zdaniem wspólnoty międzynarodowej, żydowskie osadnictwo na okupowanym Zachodnim Brzegu Jordanu jest nielegalne i stanowi przeszkodę dla pokoju na Bliskim Wschodzie.