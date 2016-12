Izrael pilnie ostrzega przed podróżami do Indii

​Izraelskie biuro antyterrorystyczne wydało ostrzeżenie przed podróżami do Indii w związku z rosnącym prawdopodobieństwem wystąpienia zamachów.

Mogą one być wymierzone przeciwko zachodnim turystom, odwiedzanym przez nich atrakcjom turystycznym oraz imprezom masowym. Szczególnie zagrożona ma być południowo-zachodnia część kraju.



W ostrzeżeniu zaznaczono, że narażone na ataki mogą być imprezy sylwestrowe odbywające się na plażach i w klubach nadmorskich. Co roku do południowo-wschodniej części Indii przyjeżdżają tysiące turystów, aby świętować chrześcijański nowy rok.

Reklama

W oświadczeniu napisano, że turyści izraelscy powinni zachować czujność i zwracać uwagę na komunikaty podawane przez lokalne media i służby bezpieczeństwa.