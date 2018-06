​Izrael zaatakował Hamas z powietrza. Celem stanowiska militarne

Siły Powietrzne Izraela przeprowadziły w poniedziałek na północy Strefy Gazy naloty na dziewięć celów wojskowych radykalnej organizacji palestyńskiej Hamas - poinformowała w komunikacie izraelska armia, nie podając, czy są jakieś ofiary śmiertelne.

Zdjęcie Strefa Gazy. Miejsce jednego z ataków /AFP

Ataki były wymierzone w dwa stanowiska militarne Hamasu oraz w miejsce produkcji broni - sprecyzowało wojsko.

Jak dodano, ataki przeprowadzono po tym, jak w stronę terytorium Izraela z kontrolowanej przez Hamas Strefy Gazy wypuszczono płonące latawce.

Płonące latawce i płonące balony, obok kamieni, którymi obrzucane są izraelskie siły bezpieczeństwa, stały się symbolem najnowszej odsłony palestyńskiego ruchu protestacyjnego, zapoczątkowanej w Strefie Gazy 30 marca. Podczas prowadzonych od tego czasu piątkowych demonstracji wskutek ostrzału izraelskiego wojska lub starć zginęło 125 Palestyńczyków, a 3 800 zostało rannych.

"Są to akty terrorystyczne, które zagrażają mieszkańcom Izraela w południowej części państwa i niszczą rozległe obszary kraju" - zakomunikowała izraelska armia, odnosząc się do wypuszczania ze Strefy Gazy płonących latawców i balonów.

Według izraelskiej straży pożarnej od końca marca ponad 300 pożarów, wywołanych przez takie płonące obiekty latające, strawiło kilka tysięcy hektarów pól i zarośli oraz lasów.

Izraelska armia zraniła w sobotę dwóch Palestyńczyków, którzy wypuszczali w stronę izraelskiego terytorium płonące balony - podaje agencja AFP. Rzeczniczka armii poinformowała, że izraelski samolot ostrzelał grupę Palestyńczyków, którzy wypuszczali "ogniste balony". 9 czerwca izraelskie samoloty po raz pierwszy ostrzelały miejsce, w pobliżu którego Palestyńczycy mieli przygotowywać balony, do których przymocowane były ładunki wybuchowe.

Armia izraelska również wykorzystywała drony do przechwytywania tych zapalających się obiektów latających. Według ministra obrony Awigdora Liebermana od początku palestyńskich protestów armia przechwyciła około 400 takich obiektów.

Od 30 marca wzdłuż granicy między Strefą Gazy a Izraelem odbywają się masowe demonstracje w obronie prawa palestyńskich uchodźców do powrotu na ziemie zajmowane do 1948 roku, kiedy powstał Izrael. Protesty odbywały się także przeciwko narzuconej przez Izrael blokadzie tej palestyńskiej enklawy, a także przeciwko przeniesieniu ambasady USA w Izraelu z Tel Awiwu do Jerozolimy.