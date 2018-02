Izraelskie media: Polski rząd zamraża ustawę o IPN

Strona izraelska twierdzi, że jest przełom w stosunkach polsko-izraelskich w sprawie nowelizacji ustawy o IPN. Źródła dyplomatyczne w izraelskim rządzie powiedziały Polskiemu Radiu, że Izrael otrzymał od polskich władz gwarancję, że budząca spory ustawa na razie nie będzie stosowana w praktyce do czasu, aż Trybunał Konstytucyjny nie rozstrzygnie wątpliwości prezydenta Andrzeja Dudy.

Zdjęcie Zbigniew Ziobro /Andrzej Hulimka /Reporter

Przedstawiciele izraelskiego rządu powiedzieli Polskiemu Radiu, że w ostatnich dniach doszło do spotkania izraelskiej ambasador w Polsce Anny Azari z polskim ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą. Według relacji strony izraelskiej, minister sprawiedliwości i prokurator generalny miał poinformować, że nowelizacja ustawy będzie dotyczyła nie tylko artystów i naukowców, ale również ocalałych z Holocaustu i dziennikarzy.

Reklama

Strona izraelska poinformowała, że uznaje słowa ministra Zbigniewa Ziobry za wiążące.

"Pod naciskiem Izraela polskie Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło, że zamraża kontrowersyjną ustawę o IPN" - informuje w sobotę "Jerusalem Post".

Dziennik "Haaretz" pisze z kolei, że do Izraela ma wkrótce przybyć polska delegacja, aby wypracować kompromis w sprawie ustawy o IPN. Informację potwierdził również reporter TVN24 Jacek Tacik.

Wczoraj minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powiedział PAP, że znowelizowana ustawa o IPN ma chronić państwo polskie i naród jako całość przed kłamliwymi oskarżeniami o udział w niemieckich zbrodniach, a nie służyć zacieraniu odpowiedzialności pojedynczych osób lub grup.

"Nie będzie kar dla świadków historii, naukowców czy dziennikarzy za przywoływanie bolesnych faktów z naszej historii" - mówił Zbigniew Ziobro.



Również minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz mówił w TVP Info, że pomiędzy wejściem w życie nowelizacji a orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego nie dojdzie do tego, że strona Polska będzie ścigać świadków Holokaustu czy autorów publikacji naukowych na ten temat.



Pragnący zachować anonimowość przedstawiciel izraelskiego rządu powiedział, że w najbliższych dniach powołany przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zespół roboczy do spraw kontaktów polsko-izraelskich otrzyma zaproszenie na pierwsze spotkanie z izraelskim zespołem w Jerozolimie.



Nowelizacja ustawy o IPN zakłada miedzy innymi karę do trzech lat więzienia za "publicznie i wbrew faktom" przypisywanie polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialności lub współodpowiedzialności za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką lub inne zbrodnie przeciwko ludzkości, pokojowi i zbrodnie wojenne. Ustawę będzie badał też Trybunał Konstytucyjny po wniosku prezydenta Andrzeja Dudy.